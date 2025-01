Trump ha invitato anche Bolsonaro al suo insediamento

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato l'ex presidente di destra brasiliano, Jair Bolsonaro, alla cerimonia del suo insediamento al governo prevista per il 20 gennaio a Washington. Il tycoon ha rivolto un invito formale anche all'attuale governo brasiliano, senza tuttavia menzionare espressamente il presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva.

"Sono molto onorato di ricevere un invito dal presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per partecipare al suo insediamento e a quello del suo vicepresidente JD Vance il 20 gennaio", ha postato Bolsonaro sui social.

All'ex leader conservatore è stato impedito di lasciare il Paese da febbraio dell'anno scorso, quando la Corte suprema brasiliana (Stf) gli ha ritirato il passaporto nell'ambito dell'operazione 'Tempus Veritatis', che sta indagando su un presunto tentativo di colpo di Stato che, in base alle accuse, avrebbe guidato nel 2023.

La difesa di Bolsonaro ha già inoltrato una richiesta al giudice della Stf, Alexandre de Moraes, titolare del caso, affinché gli venga restituito il passaporto per "poter partecipare a questo onorevole e importante evento storico".





