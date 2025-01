Perù, il governo non riconosce Maduro presidente

Il governo del Perù non riconosce il giuramento fatto da Nicolás Maduro che gli consente di rimanere presidente del Venezuela per altri sei anni in quanto le elezioni presidenziali del 28 luglio scorso a Caracas sono state segnate da frodi, il che, secondo la dichiarazione, delegittima il suo accesso al potere secondo i principi democratici. "Il Governo del Perù lamenta e respinge che Nicolás Maduro abbia assunto in modo fraudolento la presidenza del Venezuela", si legge nel comunicato pubblicato sul social network X della Presidenza della Repubblica.

Per questo il documento chiarisce che "il Governo peruviano non lo riconosce come presidente" e dato che "la volontà popolare, unico origine legittimo di un governo, si è espressa maggioritariamente a favore di Edmundo González Urrutia", il Perù riconosce quest'ultimo come "presidente eletto del Venezuela".

Oggi, centinaia i cittadini venezuelani emigrati negli ultimi anni in Perù si sono riuniti davanti all'ambasciata del loro paese di Lima, per esprimere la loro delusione e rabbia di fronte all'insediamento di Maduro come presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA