Messico, dopo 100 giorni Sheinbaum ha il 77% di consenso

Claudia Sheinbaum ha iniziato il suo mandato presidenziale in Messico con un solido sostegno, che si riflette in un tasso di approvazione del 77% nei suoi primi 100 giorni, un aumento di tre punti rispetto a novembre 2024, secondo l'ultimo sondaggio nazionale condotto dall'agenzia Buendía & Márquez per il quotidiano El Universal.

Il 65% dei messicani ritiene che il Paese sia migliorato (38%) o si sia mantenuto nelle stesse condizioni (27%) da quando Sheinbaum ha assunto la presidenza. Nell'analisi per appartenenza politica, mentre il 54% dei sostenitori del partito di governo Morena ritiene che il Paese stia meglio. Questa percezione scende al 27% tra gli indipendenti e gli oppositori.

Nel complesso prevale l'ottimismo, poiché i sostenitori del partito di maggioranza costituiscono il gruppo più numeroso dell'elettorato (44%), rispetto agli oppositori, che insieme rappresentano solo il 10%.

Anche tra gli indipendenti, che rappresentano il 36% dell'elettorato e tendono ad essere critici, Sheinbaum ha ottenuto un 63% di approvazione.



