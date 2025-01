Venezuela, allarme Onu su detenzioni arbitrarie e intimidazioni

L'Alto commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Turk, ha espresso "profonda preoccupazione" per le "detenzioni arbitrarie e intimidazioni" denunciate in Venezuela nelle ore precedenti alla cerimonia di insediamento per un nuovo mandato presidenziale di Nicolas Madura, prevista per domani.

"Questo è il momento di lavorare per abbassare la tensione e ridurre il rischio di escalation della violenza. Il dialogo è essenziale", ha scritto Turk in un messaggio su X in cui condanna gli arresti di attivisti, politici e loro familiari.

La presa di posizione di Tusk arriva a poche ore dalla denuncia della Missione di esperti Onu per la verifica delle violazioni in Venezuela che ha segnalato una nuova ondata di repressione portata avanti dalle forze di sicurezza governative "con l'obiettivo di infondere timore nella popolazione e impedire che la gente si esprima liberamente o lavori alla difesa dei diritti umani".

Sarebbero almeno 16 le persone - tra oppositori e difensori dei diritti umani - finite in cella in quello che è descritto come "un ulteriore attentato i diritti e alle libertà del popolo venezuelano". "Chi ordina e autorizza violazioni dei diritti umani, così come chi le mette in pratica, può essere personalmente perseguito penalmente com previsto dal diritto internazionale", ha ricordato la presidente della missione, Marta Valiñas.



