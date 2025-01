Presentata l'auto elettrica messicana Olinia

In Messico, il governo di Claudia Sheinbaum ha annunciato la creazione di Olinia, il primo produttore messicano di mini-veicoli elettrici.

Il progetto mira a realizzare tre modelli accessibili con un prezzo compreso tra 90.000 e 150.000 pesos (tra 4.300 e 7.100 euro) e si prevede che i primi veicoli arriveranno sul mercato nel 2030.

L'iniziativa, che avrà capitali pubblici e privati, è stata presentata durante la conferenza presidenziale mattutina a Palazzo Nazionale e svilupperà tre modelli: uno per la mobilità personale, un altro per la mobilità "di quartiere" e l'ultimo per la consegna delle merci nell'ultimo miglio.

Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell'Istituto Politecnico Nazionale e dell'Istituto Tecnologico Nazionale del Messico, con un capitale iniziale di 25 milioni di pesos (1,2 milioni di euro) per sviluppare il modello finale.

"Olinia — ha spiegato la minstra della Scienza, Umanità, Tecnologia e Innovazione, Rosaura Ruiz — affronta un tema di grande interesse, poiché contribuisce alla transizione energetica e alla cura dell'ambiente riducendo le emissioni di combustibili fossili e, grazie alle sue dimensioni ottimizzerà l'uso dello spazio urbano".

"Il nostro obiettivo è rendere l'iniziativa economicamente sostenibile e con prospettive a lungo termine. Per il nostro primo modello, la meta è di poter arrivare alla partita inaugurale della Coppa del Mondo del 2026 allo Stadio Azteca in un Olinia", ha aggiunto il responsabile del progetto, Roberto Capuano.



