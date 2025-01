Petro sull'arresto lampo Machado, 'è il mondo delle fake news'

Con un breve messaggio sui suoi social network, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha rotto il silenzio, riferendosi al sequestro lampo di cui è stata vittima la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado.

Petro, replicando sul suo profilo di X ad un articolo giornalistico che raccoglieva le reazioni di tre ex presidenti colombiani - Juan Manuel Santos, Iván Duque ed Álvaro Uribe - ha scritto "il mondo delle fake news" riferendosi a quanto accaduto a Machado dopo avere visto un video in cui la 57enne leader di opposizione avrebbe detto parlando sottovoce di "stare bene" e di essere scesa dalla moto solo "per raccogliere il suo portafoglio" cadutole in strada.

Una versione, quella di Petro, che dà credito a quanto affermato sia dal ministro degli Esteri che dell'Interno del Venezuela, che hanno parlato rispettivamente di "operazione sotto falsa bandiera" e di "falso sequestro".

Secondo quanto riportato invece dal partito di Machado, Comando con Venezuela, la leader è stata portata via da uomini armati del governo del presidente Nicolás Maduro Moros e, dopo essere stata costretta a girare alcuni video, è stata liberata.





