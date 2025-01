Maduro si scaglia contro Panama per gli incontri con Urrutia

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è scagliato contro il suo omologo panamense, José Raúl Mulino, affermando che vorrebbe che avesse il coraggio di difendere il canale con la stessa intensità con cui attacca il Venezuela.

Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo l'accoglienza nel Paese centroamericano dell'ex candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González Urrutia, che ha tenuto diversi incontri con rappresentanti politici.

"Sei un codardo, presidente di Panama — ha detto Maduro durante un discorso televisivo — e anche tu otterrai ciò che meriti. Chi si mette nei guai con il Venezuela si secca. Ti seccherai, ti seccherai. Non posso dire il tuo nome perché non so nemmeno come ti chiami".

Il capo dell'esecutivo venezuelano ha inoltre denunciato le continue minacce e gli appelli dei settori dell'opposizione.

"Minacciano di ucciderci tutti, chiedono apertamente un colpo di stato, e cosa si aspettano? Che il governo se ne stia seduto e non faccia nulla? No, qui la fusione militare-polizia è schierata per garantire la pace e la stabilità del nostro popolo", ha affermato.



