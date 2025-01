Machado: 'Venezuelani, domani ci abbracceremo tutti'

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha condiviso sui suoi social network i quattro punti di riunione per la manifestazione indetta domani a Caracas, alla vigilia dell'insediamento del prossimo presidente del Paese sudamericano.

L'appello della Machado è che i cittadini escano massicciamente, in famiglia, vestiti con una camicia di uno dei colori della bandiera, il giallo, il blu o il rosso, in quattro punti: davanti alla Conferenza episcopale di Caracas, nel quartiere di Montalbán; intorno al distributore di Santa Fe, nella zona est della capitale venezuelana; nel Centro commerciale Leader, in Avenida Francisco de Miranda tra la Calle Santa Ana e la Calle Capitolio; ed in Calle Élice, nel quartiere del Chacao.

"Venezuelani, serenità e fermezza. E' finita. Domani ci abbracceremo tutti! Venezuela libero! Gloria alle persone coraggiose", ha aggiunto poco fa la Machado sul suo account X.





