Machado esce dalla clandestinità e va alla proteste anti-Maduro

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ricercata dal governo chavista di Caracas, è uscita dalla clandestinità in cui si trovava da alcuni mesi, per partecipare alla grande mobilitazione contro l'insediamento di Nicolas Maduro previsto per domani.

La leader si è unita alle migliaia di manifestanti che chiedono una transizione democratica del Paese. La partecipazione dell'ex deputata e fondatrice di Vente Venezuela era attesa dai suoi sostenitori scesi in piazza in tutto il Paese per contestare ancora una volta la vittoria del delfino di Chavez, proclamata senza prove.

L'ultima apparizione in pubblico di Machado risale allo scorso agosto.



