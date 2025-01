L'ex presidente uruguaiano Mujica colpito di nuovo da un tumore

Cattive notizie per José 'Pepe' Mujica: il cancro all'esofago che aveva colpito inizialmente l'ex presidente uruguaiano si è ormai diffuso al resto del corpo, ha dichiarato il popolare ex leader di sinistra in un'intervista al settimanale Búsqueda.

"Il cancro nel mio esofago sta colonizzando il mio fegato.

Ormai non posso più fermarlo. Perché? Perché sono una persona anziana e perché ho due malattie croniche. Non posso sottopormi a trattamenti biochimici o interventi chirurgici, perché il mio corpo non li sopporterebbe", ha spiegato Mujica.

Nell'aprile 2024, l'ex capo di Stato annunciò di avere un cancro all'esofago. La notizia fece il giro del mondo e i più importanti politici internazionali lo visitarono per trasmettergli forza. Mujica a dicembre si era ripreso, dopo 32 lunghe sedute di radioterapia, e il tumore che lo aveva colpito all'inizio sembrava scomparso. Ma i nuovi aggiornamenti sulla sua salute non sono incoraggianti.

Mujica ha detto che non si sottoporrà ad altri trattamenti perché ha chiesto ai medici di non farlo "soffrire per niente".

"Quando sarà il mio turno di morire, morirò. Sono spacciato, fratello. Non posso andare oltre", ha concluso in tono di congedo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA