L'Argentina privatizza l'industria metallurgica statale Impsa

Il governo dell'Argentina ha ceduto tutte le quote dell'impresa metallurgica statale Impsa al consorzio statunitense Industrial Adquisition Find (Iaf), controllato dalla Arc Energy. Si tratta della prima privatizzazione conclusa da quando il presidente ultraliberista Javier Milei è entrato in carica poco più di un anno fa.

"Abbiamo privatizzato l'Impsa", ha affermato su X il ministro dell'Economia Luis Caputo, precisando che la cessione è in linea con l'obiettivo 'deficit zero' lanciato dal governo con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica. Con la privatizzazione "si concede la possibilità all'azienda di continuare la sua attività in modo sano nel quadro di un'economia di mercato", ha aggiunto.

Fondata nel 1907, la Impsa è specializzata nella produzione turbine, gru e reattori destinati ai settori della metallurgia, della produzione di energia e della tecnologia.

Il valore dell'operazione è di 27 milioni di dollari che saranno pagati in quattro rate. L'azienda aquirente è in trattativa per ottenere un rifinanziamento di debiti dell'impresa - pari a 576 milioni di dollari - di cui si farà carico. I principali creditori sono la Banca Nacion, la Banca interamericana di sviluppo (Bid) e l'impresa cilena del gruppo Moneda.



