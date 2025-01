La polizia brasiliana indaga su un nuovo piano per uccidere Lula

La polizia brasiliana sta indagando su nuove trame per uccidere il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes. Lo riporta Cnn Brasile. Secondo le indagini preliminari, l'attacco - con granate e un potente fucile in dotazione ai cecchini delle forze d'élite - era previsto per questo mese.

Gli accertamenti sul caso sono iniziati la settimana scorsa e sono coordinati dalla divisione per la protezione e la lotta all'estremismo violento, col supporto dell'intelligence.

L'indagine è stata avviata sulla base di una denuncia anonima. Gli investigatori hanno al vaglio la posizione di un uomo, per il quale è già stata richiesta una custodia temporanea e altre misure cautelari.



