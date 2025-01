Gonzalez Urrutia è arrivato nella Repubblica Dominicana

Dopo Panama, Edmundo González Urrutia - considerato dall'Occidente presidente eletto del Venezuela - è arrivato nella Repubblica Dominicana per incontrare il presidente Luis Abinader.

L'oppositore d Nicolas Maduro è stato ricevuto da Francisco Cantizano Nadal, direttore delle Cerimonie di Stato e del Protocollo del ministero degli Affari esteri dominicano.

Urrutia era accompagnato dall'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, e dal commissario dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per la crisi dei migranti e dei rifugiati venezuelani, David Smolansky.

Maduro ha intanto lanciato insulti e minacce al presidente panamense José Raúl Mulino per aver ricevuto Urrutia ieri. Il tutto mentre cresce la pressione internazionale sul suo governo, accusato di brogli alle elezioni del 28 luglio per far rieleggere il leader chavista.



