Gonzalez Urrutia, chiedo il rilascio immediato di Machado

"Come presidente eletto, chiedo il rilascio immediato di María Corina Machado. Alle forze di sicurezza che l'hanno rapita dico: non scherzate con il fuoco".

Sono queste le prime dichiarazioni di Edmundo González Urrutia, che dopo la visita in Repubblica Dominicana, dovrebbe arrivare domani a Caracas, per tentare di insediarsi come presidente eletto dopo le contestate presidenziali del 28 luglio scorso al posto di Nicolás Maduro Moro, dichiarato vincitore dalle istituzioni chaviste senza però presentare alcun verbale elettorale.



