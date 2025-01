Caracas accusa, 'l'opposizione valuta una presidenza parallela'

Il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello, ha evocato un piano per stabilire una presidenza parallela fuori dal Venezuela, guidata dal candidato di opposizione Edmundo González. Lo riferisce l'emittente Telesur.

Nel suo programma 'Con el Mazo Dando', Cabello ha presentato un documento, che ha attribuito all'ex candidato alla presidenza Enrique Marquez e all'avvocato Sergio Urdaneta, in cui si prevede un giuramento di González presso una delegazione diplomatica venezuelana all'estero, per istituire un "governo provvisorio".

Il tema è stato sollevato alla vigilia dell'insediamento di Nicolas Maduro per il suo terzo mandato, nonostante il governo di Caracas non abbia mai pubblicato le prove della sua effettiva vittoria elettorale.

Il ministro ha evidenziato che l'ipotesi di un eventuale giuramento all'estero è incostituzionale e che gli insediamenti presidenziali devono avvenire davanti al Parlamento, e sul territorio nazionale.



