Venezuela, Maduro crea una rete militare per sedare le proteste

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato l'attivazione dei cosiddetti "organismi di gestione integrale" (Odis), una struttura che centralizza potere politico, Forze armate, Milizia nazionale bolivariana, forze di polizia e gruppi comunitari con il pretesto di "difendere la pace" nei giorni che precedono il 10 gennaio, data in cui dovrebbe insediarsi al potere per un terzo mandato consecutivo di 6 anni.

In un evento tenutosi al Palazzo Miraflores di Caracas, il leader 'chavista', indossando un'uniforme militare mimetizzata, ha comunicato la creazione di queste strutture tramite decreto.

Inoltre, si è autoproclamato comandante supremo di questa fusione politico-militare.

Secondo Maduro, l'Odis si configura come un "organismo superiore" che opererà a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e comunitaria. In pratica, ciò si traduce in un meccanismo di controllo territoriale assoluto, volto a sottomettere la popolazione e reprimere ogni eventuale protesta prima del 10 gennaio, data in cui secondo gran parte della comunità internazionale dovrebbe invece insediarsi come presidente eletto il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia.



