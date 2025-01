Sheinbaum risponde a Trump, 'Chiamiamola America messicana'

Aprendo la sua conferenza stampa mattutina, prima di qualsiasi domanda, e con una certa ironia, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha risposto oggi alle dichiarazioni del prossimo capo dell'esecutivo statunitense, Donald Trump, sull'iniziativa di cambiare il nome del Golfo per farlo diventare il 'Golfo d'America'.

Così durante la presentazione di un catalogo storico, quando sulle mappe venivano usati altri nomi per i territori, Sheinbaum ha detto: "perché non la chiamiamo America messicana? È un bel nome, vero?" Ed ha aggiunto che già da allora si chiamava Golfo del Messico, denominazione riconosciuta fino ad oggi a livello internazionale.

Sheinbaum ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni di Trump secondo cui il Messico è un luogo pericoloso dove governano i cartelli della droga. Senza menzionare espressamente queste affermazioni, la capo dello Stato ha sottolineato che nel Paese non sono più in carica Felipe Calderón e Genaro García Luna, rispettivamente l'ex presidente che ha iniziato la 'guerra contro i narcos' e il ministro della Sicurezza recentemente condannato negli Usa per traffico di droga.



