Presidente dell'Ecuador Noboa nomina una sostituta ad interim

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha nominato tramite un decreto la vicepresidente ad interim Cynthia Gellibert Mora come sua sostituta alla guida del Paese sudamericano dalle 17 di domani alle 16.59 di domenica 12 gennaio.

"È necessario, per garantire i principi di trasparenza, equità e sicurezza giudiziaria, e anche per fare un uso adeguato delle risorse pubbliche, in modo volontario, per separare e differenziare i periodi in cui il presidente della repubblica esercita le sue funzioni e i tempi in cui è assente temporaneamente dalla carica per condurre attività di campagna", recita il decreto promulgato ieri da Noboa.

Il conflitto tra il presidente e la sua vicepresidente, Verónica Abad, nominata ambasciatrice in Turchia dopo un anno trascorso in Israele nello stesso ruolo, si intensifica dunque ulteriormente, a tal punto che dal 4 gennaio c'è un'altra vicepresidente ad interim, Cynthia Gellibert, che da domani sostituirà Noboa nei giorni in cui sarà impegnato nella campagna elettorale, iniziata lo scorso 5 gennaio.

Nel fine settimana Abad ha affermato di avere tutto il diritto di assumere la presidenza e ha invitato i militari a sostenerla, ma le forze armate hanno affermato in un comunicato che avrebbero rispettato la costituzione.

Le elezioni, sia presidenziali che per il rinnovo di 4 anni del Parlamento, si terranno il 9 febbraio.



