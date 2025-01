Petro conferma che non parteciperà all'insediamento di Maduro

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha confermato su X che non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Nicolás Maduro alla presidenza del Venezuela il 10 gennaio, in aperta critica per gli arresti di oppositori e difensori dei diritti umani realizzati nella ultime ore dalle forze di sicurezza di Caracas.

"Il nostro amico Enrique Márquez, eminente progressista venezuelano, e Carlos Correa, un noto difensore dei diritti umani in Venezuela, sono stati arrestati. Questi e altri fatti mi impediscono di partecipare personalmente alla cerimonia di inaugurazione di Nicolás Maduro", ha scritto Petro, denunciando ancora una volta che "le ultime elezioni in Venezuela non sono state libere".

Il capo dello stato Petro ha tuttavia precisato che "qualsiasi disaccordo tra governi non deve coinvolgere la nostra gente". "La Colombia non romperà le relazioni diplomatiche con il Venezuela, né interverrà negli affari interni di quel paese, senza invito", ha aggiunto. "Il governo colombiano comprende che i nostri due popoli sono legati dal sangue, dalla cultura e dalla storia e che chiudere le frontiere, evitare le relazioni diplomatiche e separare i nostri popoli con la forza è estremamente brutale. Porta a far sì che le frontiere diventino di proprietà delle mafie, provocando la fame di milioni di esseri umani colombiani e venezuelani e il loro esodo, nonché la violazione sistematica dei loro diritti umani", ha concluso.





