Onu, Guterres preoccupato per la repressione in Venezuela

Il segretario generale nell'Onu Antonio Guterres "è preoccupato per le notizie di violazioni dei diritti umani in Venezuela" e spera che "non ci siano ulteriori ondate di repressioni nei prossimi giorni, soprattutto questa settimana". Lo ha riferito il portavoce di Guterres nel corso di una conferenza stampa, evidenziando che l'apprensione del segretario generale è relativa soprattutto alla detenzione di numerosi oppositori politici e difensori dei diritti umani nelle ultime ore.

Sale sempre più la tensione a Caracas a due giorni dalla cerimonia di insediamento alla presidenza di Nicolas Maduro per un nuovo contestato mandato alla guida del Paese. La città si presenta già militarizzata per volere del governo che ha già denunciato tentativi di destabilizzazione.

I leader dell'opposizione - che rivendicano la vittoria di Edmundo Gonzalez alle elezioni presidenziali del 28 luglio - annunciano intanto manifestazioni di protesta con la presenza anche dell'ex candidato, attualmente a Panama.



