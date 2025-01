L'oppositore venezuelano Urrutia fa tappa a Panama

Sotto strette misure di sicurezza, il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia è arrivato a Panama.

La sua visita fa parte di un tour regionale in cerca di sostegno per venerdì prossimo, giorno dell'insediamento del nuovo governo in Venezuela, nel mezzo della disputa per la presidenza con l'attuale capo dello Stato, Nicolás Maduro, dopo le elezioni di fine luglio 2024.

Nel Terminal 1 dell'Aeroporto internazionale di Tocumen, Urrutia è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Javier Martínez Acha, mentre un gruppo di sostenitori cantava le note dell'inno venezuelano.

Dopo il suo arrivo, il politico ha incontrato gli ex presidenti che compongono l'Iniziativa democratica di Spagna e delle Americhe (Idea). "Oggi abbiamo avuto un lungo incontro con il presidente eletto del Venezuela, Edmundo González Urrutia, e ribadiamo che gli ex presidenti di Idea continuano ad accompagnarlo nel suo viaggio per prestare giuramento e assumere il mandato costituzionale per il quale è stato eletto", ha scritto su X l'ex capo di Stato colombiano Andrés Pastrana.





