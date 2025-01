Ai domiciliari l'ex calciatore cileno Valdivia

L'ex calciatore della nazionale del Cile campione della Coppa America 2015, il 41enne Jorge 'el Mago' Valdivia, è stato rilasciato dal carcere di Rancagua - 90 km a sud della capitale Santiago - e posto agli arresti domiciliari. Valdivia è indagato per quattro reati di natura sessuale ai danni di due donne.

L'ex calciatore ha lasciato ieri notte alle 23 locali il carcere a testa bassa, con i suoi oggetti personali in diversi sacchetti di plastica. La seconda sezione della Corte suprema del Cile ha accolto il ricorso presentato dal suo difensore e, dopo circa due mesi di carcere, sconterà gli arresti domiciliari a casa della ex moglie, Daniela Aránguiz, mentre continuano le indagini sulle denunce di stupro e abusi sessuali presentate da due donne.

All'uscita dal carcere Valdivia si è seduto su un tronco d'albero caduto, coprendosi il volto. "Quando avrò voglia di parlare, lo farò", sono state le sue uniche dichiarazioni ai media, ai quali ha chiesto di essere lasciato in pace mentre aspettava suo fratello e l'avvocato difensore.



