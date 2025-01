Presidente Messico Sheinbaum lancia campagna contro le droghe

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha presentato una campagna governativa permanente contro il consumo di droga, che sarà guidata da Leticia Ramírez Amaya, coordinatrice generale degli Affari intergovernativi e dell'Assistenza cittadina della presidenza.

La campagna 'Stai lontano dalla droga: il fentanyl ti uccide' è focalizzata sulla prevenzione del consumo di queste sostanze tra adolescenti e giovani, basandosi sui principi di prevenzione, cura e riabilitazione. La strategia prevede la partecipazione di diversi livelli dell'amministrazione federale, assieme a esperti, docenti famiglie.

Il capo dello Stato ha sottolineato che in Messico il fentanyl "non è un problema, non esiste una crisi come negli Stati Uniti o in Canada. Ma non vogliamo che arrivi nel nostro Paese, per questo abbiamo lanciato questa campagna, per pubblicizzare i danni che può causare".

Il ministro della Sanità, David Kershenobich, ha dichiarato che "la maggior parte delle droghe che si utilizzano nel Paese sono più o meno a un livello di consumo, significativo ma stabile". "Le metanfetamine sono probabilmente la sostanza più importante come consumo, ma il fentanyl è la più significativa in termini di mortalità e di danni prodotti", ha detto.



