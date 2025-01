Panama, gli investimenti diretti esteri crescono del 69,7%

A Panama, gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto tra gennaio e settembre i 2,3 miliardi di dollari, un incremento del 69,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo un rapporto pubblicato dal Controllore generale della Repubblica.

Dopo aver registrato 878,4 milioni nei primi tre mesi dell'anno, nei trimestri successivi si è osservata una diminuzione, rispettivamente con 731,9 e 726,8 milioni.

Il rapporto indica che l'aumento è dovuto, in gran parte, al reinvestimento degli utili, che ha raggiunto la cifra di 1,5 miliardi, +51,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainato soprattutto dalle banche con licenza generale.

La categoria degli utili reinvestiti comprende i guadagni delle aziende che, avendo partecipazioni in imprese a Panama, scelgono di non distribuire dividendi, ma piuttosto di reinvestirli nella creazione di più attività nel Paese.



