Machado insiste sulla pressione internazionale contro Maduro

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha detto che l'unica opzione rimasta al suo Paese è la "pressione" interna ed esterna per rompere il governo di Nicolás Maduro, quindi ha chiesto un maggiore sostegno da parte dei Paesi della regione alla sua proposta di cambiamento in quella nazione.

"Non c'è altra opzione che esercitare tutta la pressione interna ed esterna su Nicolás Maduro, in modo che capisca che il costo di rimanere al potere aumenterà, al punto che la sua migliore opzione è accettare i termini di una soluzione negoziata", ha detto Machado, parlando con Bbc Mundo, il sito all news in spagnolo della televisione pubblica britannica.

La leader dell'opposizione ha anche chiesto l'intervento della giustizia internazionale di fronte alle atrocità del governo Maduro, tra cui la condanna dei giovani che hanno partecipato alle proteste dopo le elezioni del 28 luglio e l'arresto di politici, come il sindaco di Maracaibo, senza che si sappia dove si trovino.

""Se Maduro restasse con la forza, nei prossimi mesi potremmo vedere 4 o 5 milioni di venezuelani fuggire oltre confine.", ha detto Machado a Bbc Mundo, tre giorni prima del giuramento di Maduro per un nuovo mandato presidenziale di sei anni, sino al 2031, nonostante i tanti dubbi sulla validità del voto.



