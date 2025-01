Il Messico offre denaro ai cittadini in cambio delle armi

Il ministero dell'Interno messicano ha pubblicato le linee guida del programma 'Sì al disarmo, sì alla pace', che consente alla popolazione di consegnare armi da fuoco e munizioni in loro possesso in cambio di denaro.

Verranno offerti "stimoli economici" da quattro pesos (0,25 euro), per determinati tipi di cartucce, fino a oltre 26mila pesos (1.250 euro), per le mitragliatrici. Nel documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si precisa che il programma verrà gestito dal ministero della Difesa, che parteciperà alla "recezione, distruzione o conservazione" delle armi.

Potranno essere consegnati anche pezzi di artiglieria, granate ed esplosivi, armi modificate, armi ad aria compressa o a gas compresso.

Per le mitragliatrici "leggere e pesanti" funzionanti sono previsti 26.450 pesos, mentre per quelle inutilizzabili 11.815 pesos (560 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA