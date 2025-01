Caracas, 'il sostegno di Biden a Gonzalez è grottesco'

Il governo venezuelano ha condannato il sostegno degli Stati Uniti al candidato presidenziale dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, ricevuto ieri alla Casa Bianca dal presidente uscente, Joe Biden, che ha definito Gonzalez "presidente eletto del Venezuela".

"È grottesco che un governo uscente, come quello di Joe Biden, impantanato nel discredito politico e segnato da un'eredità di fallimenti interni e internazionali, insista nel sostenere un progetto violento", si legge in un comunicato del ministero degli Affari esteri di Caracas.

González rivendica la vittoria alle elezioni svoltesi il 28 luglio, nelle quali il Consiglio nazionale elettorale, controllato dal 'chavismo' al potere, ha proclamato Nicolás Maduro vincitore per un terzo mandato consecutivo senza mai presentare gli scrutini definitivi del voto, aumentando il sospetto di brogli.



