Brasilia, il deficit commerciale con gli Usa eviterà sanzioni

Il deficit commerciale del Brasile con gli Stati Uniti dovrebbe aiutare il gigante sudamericano a rimanere fuori dalla gran parte degli aumenti dei dazi annunciati dal presidente statunitense eletto, Donald Trump. Lo afferma la sottosegretaria al Commercio estero del ministero dello Sviluppo, Tatiana Prazeres, evidenziando che secondo i dati ufficiali nel 2024 il Brasile ha registrato un deficit commerciale con Washington di 253 milioni di dollari.

"La questione del surplus o deficit commerciale è qualcosa che sembra attirare molto l'attenzione del prossimo governo degli Stati Uniti e, a questo proposito, bisognerebbe tenere conto del fatto che gli Usa accumulano un surplus con il Brasile", ha detto, ricordando che nei suoi discorsi prima dell'insediamento, Trump ha evidenziato l'intenzione di voler lavorare prioritariamente per ribaltare la bilancia commerciale con i Paesi in cui gli Usa registrano deficit.

Lo scorso anno Brasilia ha esportato beni per 40,3 miliardi di dollari e ne ha importati per un valore di 40,5 miliardi di dollari, il che fa degli Stati Uniti il ;;secondo partner commerciale del Brasile, la seconda destinazione per le merci brasiliane e la terza fonte di importazioni.

La tutela del mercato statunitense per l'export di beni brasiliani è un tema centrale per il governo di Luiz Inacio Lula da Silva che ha già manifestato preoccupazione in merito.

Secondo Prazeres, le discussioni nell'ambito del Dialogo commerciale Brasile-Stati Uniti, un canale diretto tra le autorità brasiliane, statunitensi e l'International trade Administration "contribuiranno a rafforzare le relazioni commerciali e i legami economici tra i due Paesi", così come i forti legami tra le imprese. "I notevoli flussi interaziendali tra Brasile e Stati Uniti dovrebbero far sì che il rapporto commerciale non sia soltanto risparmiato, ma privilegiato", ha concluso.



