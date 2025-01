Arce non parteciperà all'investitura di Maduro in Venezuela

Il presidente della Bolivia Luis Arce non sarà presente alla cerimonia di insediamento di Nicolás Maduro, a Caracas, per impegni inderogabili nella sua agenda di lavoro.

"Ha un'agenda molto fitta e sono previsti incontri con diversi settori il 10 gennaio (lo stesso giorno dell'insediamento in Venezuela)", ha reso noto poco fa la viceministra boliviana per la Comunicazione, Gabriela Alcón, ai giornalisti presenti nella Grande casa del Popolo, dal 2018 la nuova residenza presidenziale, nella capitale amministrativa La Paz.

La viceministra ha aggiunto che, all'inizio del 2025, "avremo tanti incontri", motivo per cui Arce oggi non ha neanche partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Sucre, la capitale costituzionale e giudiziaria, né sono previsti suoi viaggi questa settimana.

Alcón ha sottolineato che, oltre ai tanti impegni, proprio venerdì 10 gennaio inizia una nuova marcia verso La Paz dei settori legati all'ex presidente Evo Morales.



