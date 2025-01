Sheinbaum, 'i migranti messicani e il Messico vanno rispettati'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che nessuno dovrebbe "prendersi gioco" dei migranti messicani che vivono negli Stati Uniti, poiché "sono tra i migliori lavoratori del mondo" e, per questo, ha affermato, "il Messico va rispettato".

Nel corso di una cerimonia di distribuzione delle tessere pensioni alle donne nella città di Huachinango, nello stato di Puebla, il capo dell'esecutivo federale ha ricordato che a New York risiede il maggior numero di migranti originari di questo territorio, tanto che molti chiamano la città 'Puebla York' e che, nonostante abbiano cambiato luogo di residenza, non smettono di pensare alle loro famiglie messicane.

"Lì - ha aggiunto Sheinbaum - fanno funzionare tutto: l'agricoltura, l'edilizia, i servizi, e se sono emigrati è perché sono persone coraggiose, che hanno deciso di andare a cercare un futuro migliore per le loro famiglie. Inoltre, i messicani sono così fraterni che nel 2024 è stato battuto il record delle rimesse, cioè delle somme di denaro che inviano a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA