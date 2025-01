El Salvador studia la liberazione di 150 detenuti

In El Salvador, il commissario presidenziale per i diritti umani e la libertà di espressione, Andrés Guzmán, ha preso in considerazione una petizione del Movimento delle vittime del regime (Movir) per il rilascio di 150 persone 'arrestate arbitrariamente dal regime di emergenza'.

In una corrispondenza pubblicata sui social network dal Movir, firmata il 3 gennaio 2023, il commissario ha ringraziato l'organizzazione per la "fiducia riposta" e ha riferito che "il documento presentato è stato ammesso e, in questo momento, la richiesta è in fase di analisi".

Ha aggiunto che "non appena si registreranno progressi significativi, questi verranno informati con le stesse modalità, utilizzando la procedura adeguata secondo le competenze istituzionali".



