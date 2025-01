Messico, Sheinbaum ribadisce sostegno ai migranti negli Usa

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ribadito il sostegno alla comunità di migranti negli Stati Uniti e il suo disaccordo con le politiche di deportazione di massa promesse dal presidente eletto Donald Trump.

A Palazzo Nazionale, il capo dell'esecutivo ha annunciato che la prossima settimana, durante il XXXVI Incontro degli ambasciatori e dei consoli, solleciterà al corpo diplomatico messicano di rafforzare l'impegno nei confronti dei connazionali nel Paese vicino. "Chiederò tutto il loro tempo, dedizione e umanesimo per prendersi cura dei nostri fratelli e sorelle che vivono negli Stati Uniti".

Sheinbaum ha sottolineato che il suo governo "non è d'accordo" con la politica di deportazioni di massa annunciata da Trump. Ha aggiunto, tuttavia, che se queste dichiarazioni si concretizzeranno, il Messico sarà preparato ad accogliere i connazionali, che saranno trattati con dignità e rispetto. Il capo dello Stato si è detta disposta a collaborare con gli Usa per facilitare il ritorno di persone di altre nazionalità, ma ha affermato che all'amministrazione Trump verrà chiesto di trasferirle direttamente nei loro Paesi di origine.



