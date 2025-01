Colombia: Petro, 'transizione immediata all'energia pulita'

Il comune colombiano di Puerto Carreño, nel dipartimento di Vichada, ha dovuto affrontare per 24 ore una diffusa interruzione di corrente che ha colpito il 90% della popolazione. Di fronte a questa crisi, il governatore Alex Benito, ha assicurato che l'origine del problema è legata alla mancanza di pagamenti da parte del ministero delle Miniere e dell'Energia, situazione che ha avuto un grave impatto sull'operatore locale e sui fornitori di carburante.

Alcune ore fa, il ministro delle Miniere, Andrés Camacho, ha utilizzato i social network per annunciare che l'emergenza è stata risolta. In seguito a questa dichiarazione, il presidente della Repubblica, Gustavo Petro, ha approfittato della situazione per inviare un messaggio alle società elettriche del Paese.

Secondo Petro, quanto accaduto nel Vichada è la prova della necessità di seguire il suo piano verso la transizione energetica e ha affermato che il settore deve allinearsi al più presto possibile ai disegni dello Stato. "Le società di servizio pubblico dell'energia elettrica devono adattarsi immediatamente alla necessità di passare all'energia pulita. Il caso di Puerto Carreño lo dimostra. Non restare indietro", si legge sull'account X di Petro.



