Cile: storico viaggio di Boric al Polo Sud

"È un traguardo per noi, è la prima volta che un presidente cileno arriva qui dimostrando la vocazione antartica del Cile", ha dichiarato il presidente cileno Gabriel Boric pochi minuti dopo essere arrivato al Polo Sud nell'ambito dell'Operazione Stella Polare III. Boric non solo è il primo presidente cileno a mettere piede nella massima estremità australe ma la sua è stata anche la prima trasmissione in diretta da quel punto del pianeta del canale statale TVN.

Alla televisione pubblica cilena Boric, che ha espresso il suo "onore e orgoglio" perché il suo arrivo al Polo Sud dimostra le "capacità del nostro stato in coordinamento con diverse istituzioni del mondo", ha lodato "l'Esercito e la Forza aerea che ha coordinato tutto il viaggio, l'Istituto antartico cileno e i ministeri degli Esteri, della Difesa e dell'Ambiente".

Boric è anche il primo capo di stato latinoamericano a compiere un viaggio al Polo Sud ed il terzo al mondo. La prima, nel 2007, era stata Helen Clark, all'epoca prima ministra della Nuova Zelanda, seguita dal norvegese Jens Stoltenberg, nel 2011.





