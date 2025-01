Argentina, Milei riceve González Urrutia alla Casa Rosada

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, riceve oggi Edmundo González Urrutia, l'ex candidato alla presidenza del Venezuela che rivendica la vittoria su Nicolás Maduro e che intende assumere il potere nel suo Paese, nonostante il leader chavista abbia organizzato l'inaugurazione del suo terzo mandato per il 10 gennaio.

L'incontro avrà luogo mentre il gendarme argentino Nahuel Gallo è ancora detenuto dal governo di Maduro.

Milei — che in dichiarazioni ufficiali ha già definito González Urrutia il "vincitore indiscusso" delle elezioni del luglio 2024 — è accompagnato alla Casa Rosada dal Ministro degli Affari esteri, Gerardo Werthein, e dalla segretaria generale della Presidenza, Karina Milei.

Si prevede che, durante l'incontro, il presidente argentino riconoscerà ancora una volta la legittimità dell'oppositore, pochi giorni prima dell'inizio del nuovo mandato presidenziale in Venezuela.

Fonti ufficiali hanno indicato che Milei e González Urrutia non dovrebbero apparire pubblicamente, al di là delle foto. Il governo argentino afferma che è una questione di "sicurezza" e che, per lo stesso motivo, tratta tutti i movimenti del leader antichavista con la massima riservatezza.

González Urrutia è arrivato ieri sera a Buenos Aires da Madrid, dove si trova in esilio. Dopo l'incontro con Milei alla Casa Rosada, il venezuelano visiterà il Ciecolo Italiano della città di Buenos Aires, dove riceverà un riconoscimento della Fondazione Libertad.



