Più di 276.000 haitiani rimpatriati da Santo Domingo nel 2024

Più di 276.000 haitiani con status irregolare sono stati rimpatriati dalla Repubblica Dominicana nel 2024: la ha riferito in un comunicato la Direzione dell'immigrazione.

Le autorità hanno precisato che nel trimestre gennaio-marzo hanno rimandato nel loro Paese 48.344 haitiani, mentre nel periodo aprile-giugno ne sono stati rimpatriati 62.446. Nel terzo trimestre, da luglio a settembre, la cifra è salita a 71.414. Nell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre), quando è stata lanciata un'operazione per rimpatriare fino a 10.000 haitiani privi di documenti alla settimana, per ordine del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale presieduto dal presidente Luis Abinader, sono state rimpatriate 94.223 persone.

Lo scorso ottobre, il ministro degli Esteri haitiano Dominique Dupuy ha condannato quelle che ha definito "scene brutali di retate e deportazioni". Le autorità dominicane sostengono però che i rimpatri avvengono nel rispetto dei diritti umani.

I rimpatri coincidono con l'aggravarsi della crisi politica, economica e sociale ad Haiti, colpita dalla violenza delle gang e dalla mancanza di cibo.



