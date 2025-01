Ministra nominata vicepresidente ad interim in Ecuador

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha nominato come sua vicepresidente ad interim Sariha Moya, segretaria nazionale della Pianificazione. Si tratta di un nuovo capitolo dello scontro del capo dello Stato con la sua vice, Verónica Abad, designata alla fine di dicembre dal governo come nuova ambasciatrice in Turchia.

La decisione di Noboa è stata riferita dal ministro del Governo, José de la Gasca, in una conferenza stampa a Guayaquil, nella quale ha spiegato che la vicepresidente Abad doveva recarsi presso l'ambasciata dell'Ecuador in Turchia il 27 dicembre ma non si è presentata.

"Questo è un fatto grave che mina l'istituzionalità della funzione esecutiva e rappresenta anche un disprezzo di un decreto esecutivo, ma soprattutto lascia un vuoto nella vicepresidenza che deve essere colmato", ha affermato De la Gasca.



