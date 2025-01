Messico, 'Summit latinoamericano sulla migrazione a gennaio'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha mantenuto contatti con i suoi omologhi latinoamericani in vista della realizzazione, nel mese di gennaio, di un vertice regionale dei ministri degli Esteri sulla migrazione, la cui organizzazione è stata annunciata la settimana scorsa.

Nella sua conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale, la capo dell'esecutivo ha affermato di aver parlato lunedì della questione con la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, con la quale ha sollevato la necessità di un incontro "per parlare della questione delle migrazioni e le forme di cooperazione tra i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi per affrontare la mobilità delle persone dal punto di vista delle cause".

"Abbiamo sottolineato che è importante dare seguito alla conferenza che si è svolta a Palenque, in Chiapas, con diverse nazioni", ha aggiunto Sheinbaum, riferendosi ad un vertice di leader presieduto nel 2023 dall'ex presidente Andrés Manuel López Obrador, in cui sono state concordate azioni coordinate per affrontare i flussi irregolari di persone nella regione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA