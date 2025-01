Caracas diffonde foto e video del gendarme argentino arrestato

Il governo del Venezuela presieduto dal presidente Nicolás Maduro Moro ha inviato ad alcuni corrispondenti le prove che il gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenuto lo scorso 8 dicembre, è in vita.

"Le immagini risalgono al 2 gennaio" ha scritto sul suo account di X il giornalista Juan Diego Quesada, corrispondente nella regione andina per il quotidiano spagnolo, El País.

Nelle foto e nel video immediatamente diventate virali si vede il gendarme Gallo con maglietta e pantaloni azzurri.

Nell'inviare le foto ai corrispondenti, il governo del Venezuela non ha fornito dettagli sul luogo in cui sono state scattate.

"Potrebbe essere la prigione di El Rodeo", ha detto a Infobae la compagna di Gallo, María Alexandra Gómez, che lo ha riconosciuto.

Attraverso le immagini satellitari di Google del centro penitenziario di El Rodeo, è infatti possibile individuare uno spazio identico a quello visto nelle immagini diffuse oggi da Caracas. Il dipinto del campo da basket, l'ubicazione di una tribuna coperta e lo spazio verde dietro la recinzione coincidono, così come l'edificio dipinto di nero che si vede di lato.



