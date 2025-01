Arrestato in Argentina un ex cameriere per la morte Liam Payne

Braian Paiz, una delle due persone accusate di aver fornito droga a Liam Payne, è stato arrestato. Si tratta di un cameriere 24enne che l'ex cantante degli One Direction aveva incontrato in un ristorante di Puerto Madero, a Buenos Aires, poco prima di morire, il 16 ottobre scorso. Una settimana fa, Paiz era stato processato nell'ambito delle indagini sulla morte del cantante, per avere "fornito stupefacenti", un reato che prevede una pena da 4 a 15 anni di reclusione in Argentina.

La giudice lo aveva convocato a comparire in aula entro 24 ore dalla notifica, ma poiché Paiz non lo ha fatto, oggi è stato arrestato nella sua casa di Berazategui, città della provincia di Buenos Aires, dagli agenti.

Lo scorso novembre, l'ex cameriere aveva negato in un'intervista televisiva di aver fornito droghe a Payne, anche se aveva detto di averlo incontrato e di aver trascorso del tempo con lui nel suo hotel. Payne aveva 31 anni quando è morto cadendo dal terzo piano nel cortile interno dell'hotel nel quartiere di Palermo, dove alloggiava. Paiz, accusato di aver fornito cocaina a Payne, è uno dei cinque imputati in relazione alla morte dell'ex pop star britannica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA