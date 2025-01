A Rio il sindaco farà lo 'sceriffo' contro la microcriminalità

Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, intende creare una Forza di sicurezza municipale per contrastare con le armi la criminalità a Copacabana, Urca, Ilha do Governador e in altri quartieri della metropoli brasiliana. Quest'anno verranno assunti e formati i primi agenti del gruppo, ha dichiarato il vicesindaco, Eduardo Cavaliere. L'idea è che la nuova forza disponga di un organico fino a 13mila agenti e che le prime pattuglie inizino a funzionare nel 2026.

"In questa prima fase sarò lo sceriffo del programma. Gestirò personalmente il progetto", ha dichiarato Paes, del partito socialdemocratico (centrista) e che il primo gennaio ha iniziato il quarto mandato da sindaco di Rio. La nuova forza svolgerà il ruolo di "polizia di prossimità, focalizzata sul contrasto alla microcriminalità e ai furti di veicoli e pedoni", ha spiegato Cavaliere.

La proposta prevede di pianificare la distribuzione degli agenti con l'ausilio delle informazioni di intelligence prodotte da "Civitas, il sistema di videomonitoraggio che abbiamo iniziato ad implementare in città a giugno, che è già stato utilizzato dalla polizia nelle indagini e che verrà ampliato", ha concluso il vicesindaco.



