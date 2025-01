12 Paesi protagonisti del calendario 2025 di Assocamerestero

Canada, Stati Uniti, Messico, Australia, Corea del Sud, Sudafrica, Argentina, Brasile, Cina, Germania, India e Giappone sono i dodici Paesi protagonisti del calendario 2025 dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (Assocamerestero): una tabella di marcia che identifica i territori chiave in cui il Made in Italy può crescere significativamente nel corso dell'anno, risultato di un'indagine condotta tra le Camere di Commercio italiane in dodici nazioni appartenenti al G20, tra le più promettenti e dinamiche.

L'obiettivo del sistema Italia per il 2025 è ambizioso - sottolinea Assocamerestero - nonostante le incertezze geopolitiche ed economiche: raggiungere i 700 miliardi di euro di esportazioni dopo aver superato nel 2024 il record di 650 miliardi.

Un risultato che rappresenterebbe più di un terzo del Pil italiano, sostenuto da una crescita stimata di oltre il 7% per il prossimo anno e una media del 4,2% nel biennio successivo.

I dodici settori protagonisti del calendario - dall'industria alimentare e delle bevande ai settori dell'alta tecnologia, dal design e moda all'energia, dalla farmaceutica all'aerospazio - riflettono la crescita della domanda internazionale di qualità, innovazione e competenze dello Stivale.

Un successo reso possibile anche grazie all'attività delle 86 Camere di commercio italiane all'estero, che offrono assistenza strategica e operativa alle imprese per affrontare le complessità tecniche, normative e burocratiche dei singoli mercati.



