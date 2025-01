Record di incendi in Amazzonia nel 2024

La foresta amazzonica brasiliana ha subito nel 2024 il maggior numero di incendi degli ultimi 17 anni: secondo l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), durante l'anno appena concluso ne sono stati rilevati attraverso immagini satellitari 140.328, il 42% in più rispetto ai 98.634 del 2023.

Si tratta del numero più alto dal 2007, quando furono segnalati 186.463 incendi boschivi. L'anno scorso, spesse colonne di fumo hanno coperto alcune grandi città, tra cui Brasilia, Rio de Janeiro e San Paolo, causando un soffocante inquinamento che è durato per diverse settimane.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto della preservazione dell'Amazzonia una priorità per il suo governo, che il prossimo novembre ospiterà la Cop30 nella città amazzonica di Belém.



