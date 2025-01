Rapporto, spesa pubblica tagliata del 27% nel 2024 in Argentina

In Argentina, i tagli alla spesa pubblica sono stati pari al 27% nel 2024, equivalente a cinque punti di Pil, secondo le stime dell'ufficio di bilancio del Congresso. Se l'anno appena trascorso è stato quello del debutto della motosega di Javier Milei, il 2025 si preannuncia come l'anno della "motosega profonda", come ha anticipato giorni fa lo stesso presidente ultralberista.

La drastica riduzione della spesa pubblica non ha precedenti nella storia argentina ed è stata "la più grande nella storia dell'umanità", secondo Milei. Ma con enormi conseguenze sociali ed economiche, osservano molti analisti, sottolineando il parallelo deterioramento dei consumi e degli investimenti.

L'aggiustamento fiscale è anche responsabile del calo dell'attività economica, che ha colpito in misura maggiore l'edilizia, l'industria e il commercio.

"Stiamo uscendo dal deserto: la recessione è finita e il Paese ha finalmente cominciato a crescere", ha postato sui social il capo dello Stato lanciando il suo messaggio di ottimismo per il nuovo anno. "Ciò non significa che siamo arrivati ;;al porto, ma che possiamo chiudere l'anno con sollievo e che ci siamo lasciati alle spalle il peggio", ha aggiunto Milei.



