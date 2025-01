Panama, flusso di migranti nella giungla del Darien cala del 41%

Il numero di migranti che hanno attraversato l'inospitale giungla del Darien - al confine tra Colombia e Panama - si è ridotto nel 2024 del 41% rispetto all'anno precedente. Lo ha affermato il presidente panamense José Raúl Mulino nel corso di una conferenza stampa, indicando che lo scorso anno hanno attraversato il passo 302 mila migranti contro i 520 mila del 2023.

La diminuzione si registra a seguito della decisione delle autorità panamensi di chiudere diversi sentieri impervi utilizzati dai migranti in quella che è considerata la giungla più pericolosa del mondo. Mulino ha confermato l'impegno quotidiano anche per il 2025 "per impedire che l'immigrazione illegale giunga alla capitale". La riduzione è stata raggiunta anche grazie a un accordo firmato con gli Stati Uniti attraverso il quale Washington ha stanziato 6milioni di dollari per finanziare i voli di rimpatrio per i migranti entrati a Panama.

Da agosto sono stati deportati circa 1.500 migranti su quaranta voli verso Colombia, Ecuador e India. Il rimpatrio non include i cittadini venezuelani - la maggioranza assoluta dei migranti - poiché Caracas ha sospeso i voli dal paese centroamericano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA