L'Argentina denuncia Maduro alla Corte penale internazionale

Il governo argentino ha denunciato al Tribunale penale internazionale dell'Aia (Tpi) la detenzione arbitraria e la sparizione forzata del gendarme Nahuel Gallo, fermato dalle autorità venezuelane lo scorso 8 dicembre dopo essere entrato nel Paese dalla frontiera colombiana, e accusato formalmente di terrorismo. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che l'arresto di Gallo sostituisce una "grave violazione dei diritti umani". Mentre per Buenos Aires il militare si era recato in Venezuela in ferie e per motivi personali e di famiglia non legati al suo incarico, a Caracas considerano la detenzione del militare la prova che il governo di Javier Milei articola un piano terrorista contro Nicolas Maduro.

Di fronte alle accuse dei ministri argentini degli Esteri, Gerardo Werthein, e della sicurezza, Patricia Bullrich, la procura generale venezuelana ha riferito che anche i due saranno interessate nelle indagini sul presunto complotto contro Maduro.

La Corte dell'Aia già indaga sul Venezuela per appurare la commissione di crimini contro l'umanità e ampie violazioni di diritti umani commessi dalle forze di sicurezza del governo Maduro a partire dal 2017. Dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio, ulteriori denunce sono arrivati alla Corte - che ha piena giurisdizione nel Paese che è firmatario del Trattato di Roma - segnalando presunte violazioni durante la repressione delle proteste sociali.



