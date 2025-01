La Bolivia diventa ufficialmente Stato partner dei Brics

Il presidente boliviano Luis Arce ha annunciato l'ingresso formale del suo Paese nei Brics come "Stato partner", sottolineando il potenziale di questa integrazione per rilanciare settori strategici come l'energia, la tecnologia e il commercio.

"Dal 1 gennaio 2025, il nostro Stato plurinazionale della Bolivia entra formalmente come Stato partner nei Brics, un blocco importante che rappresenta quasi il 45% della popolazione mondiale", ha postato Arce sui suoi social.

L'annuncio è stato dato dopo la conferma da parte del ministro degli Affari esteri russo, Sergei Lavrov, attraverso una lettera inviata alla sua controparte boliviana, Celinda Sosa.

"In un mondo pieno di incertezza a causa della transizione verso un nuovo ordine globale, far parte di questo blocco ci permette di diversificare e proteggere il nostro patrimonio, diventando un attore rilevante all'interno di una piattaforma di investimento nelle economie emergenti con un immenso potenziale", ha dichiarato Arce. "L'integrazione nei Brics ci dà l'opportunità di promuovere settori chiave come l'energia, il commercio, la tecnologia, la produzione e la finanza sostenibile", ha aggiunto il capo dello Stato.



