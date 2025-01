In Uruguay la dengue si combatterà con zanzare sterilizzate

Migliaia di zanzare maschio sterilizzate della specie Aedes aegypti saranno usate in Uruguay per combattere la piaga della dengue, malattia che in America Latina ha mietuto 7.713 vittime nel 2024, con 12,6 milioni di casi registrati, un record che praticamente triplica i dati dell'anno precedente, secondo l'Organizzazione panamericana della salute.

Per la direttrice del dipartimento di Parassitologia e Micologia della facoltà di Medicina dell'Università della Repubblica dell'Uruguay, Yester Basmadjián. citata dalla rivista scientifica Nature, i casi di dengue aumenteranno ulteriormente nel Paese sudamericano quest'estate.

La tecnica delle zanzare sterili, che sarà adottata quest'anno per la prima volta in Uruguay, è promossa dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica e si avvale della collaborazione dei ministeri della Salute di diversi Paesi.

Sterilizzare le zanzare maschio con l'energia nucleare impedisce alle femmine di avere figli e proliferarsi. Nel test pilota, lotti di 30.000 zanzare verranno rilasciati - circa ogni 15 giorni, a seconda della capacità riproduttiva - in tre luoghi differenti dell'Uruguay per valutare l'efficacia della misura.





