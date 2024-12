Progetti di idrogeno verde per 24 miliardi di euro in Cile

Con la presentazione di Inna della compagnia mineraria AES Andes, il portafoglio dei progetti del settore dell'idrogeno verde in Cile sale a un totale di 24 miliardi di euro (25 mld di dollari), secondo un rapporto pubblicato dalla piattaforma di business intelligence dell'America Latina BNamericas.

Inna è un progetto da 9,61 miliardi di euro che dovrebbe insediarsi nella località settentrionale di Taltal, nella regione mineraria di Antofagasta.

Manca però ancora l'approvazione ambientale delle autorità locali e il Ceo di AES Andes, Javier Dib, ha dichiarato in un comunicato che la presentazione dello studio di impatto ambientale "è un passo fondamentale per garantire la fattibilità dell'iniziativa".

BNamericas segnala che se il progetto otterrà il via libera finale, la costruzione di Inna inizierà a gennaio 2027.

Secondo un rapporto pubblicato dopo l'ultimo processo di Pianificazione energetica a lungo termine del Cile, l'idrogeno verde - come sostituto del diesel per i motori nell'industria mineraria del rame - avrà una partecipazione del 44,3% nelle operazioni a cielo aperto nel 2035 e del 10,4% in quelle sotterranee nel 2040. Nel settore non cuprifero, invece, potrebbe coprire il 92,5% entro il 2050, secondo il rapporto di BNamericas.

Gli altri due principali progetti che attualmente stanno ottenendo i permessi ambientali in Cile sono quelli di HNH Energy, a Magallanes (nel sud), per 10,57 miliardi di euro e di Volta, sempre ad Antofagasta, per 2,4 miliardi di euro.



