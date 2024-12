Messico: Sheinbaum, 'reportage Nyt su fentanyl è poco credibile'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha detto che non è credibile l'informazione presentata dal New York Times in un suo recente reportage intitolato "ecco come è un laboratorio di fentanyl del Cartello di Sinaloa".

Durante la conferenza stampa odierna, Sheinbaum ha sottolineato che la produzione di fentanyl è diversa da come l'ha presentata il quotidiano statunitense e che le fotografie non corrispondono a tale processo.

"Ieri è uscita un pezzo di cui è importante parlare in cui due giornaliste presumibilmente entrano in un laboratorio di fentanyl. Oggi ne parlavamo nel gabinetto di sicurezza e lo facciamo anche qui su come avviene la produzione di fentanyl, perché è molto diversa e non sono credibili le fotografie che vengono presentate lì", ha detto, aggiungendo che "il reportage non è molto credibile, per come viene presentato e lo dimostreremo scientificamente".

Dopo le dichiarazioni di Sheinbaum, la direzione del The New York Times ha pubblicato un comunicato su X in cui ha espresso assoluta fiducia nel reportage, che appoggia in toto, sottolineando che "le nostre giornaliste hanno trascorso mesi a investigare l'industria del fentanyl".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA